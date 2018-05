Tenta l'inversione a "u" uscendo dal parcheggio delle Torri d'Europa e colpisce una moto

Poteva andare a finire molto peggio l'incidente avvenuto alle 18 di oggi, mercoledì 23 maggio, in via Svevo, poco dopo l'incrocio con via Doda. All'origine dello schianto una manovra azzardata da parte di un automobilista alla guida di una BMW X3 con (E.F. dell'82, i dati del conducente) che una volta uscito dal parcheggio del centro commerciale Torri d'Europa in direzione Baiamonti ha deciso di fare una inversione a "u" all'altezza di via Doda per ritornare in direzione Broletto.

In quel momento però stava per transitare una moto, una Ducati Monster con alla guida un 22enne (V.A.) che ha urtato l'auto per poi finire a terra. Rimasto sempre cosciente è stato poi soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con un'ambulanza che poi l'ha trasportato all'ospedale di Cattinara per le cure e accertamenti del caso (comunque non sarebbe stato ferito gravemente).

Sul luogo dell'incidente la Polizia locale per i rilievi e le operazioni di rito che hanno comportato la chiusura del tratto di via Svevo per circa 20 minuti.

Gallery