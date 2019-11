Incidente in via Von Bruck: scooterista all’ospedale

Una collisione tra un'auto e uno scooter ha avuto luogo in via Von Bruck nella mattinata di oggi, domenica 3 novembre. Lo scooterista, anziano secondo le testimonianze, è caduto a terra ed è stato trasportato all"ospedale dagli operatori del 118. Non dovrebbe aver riportato ferite gravi. Probabilmente la collisione è avvenuta durante una manovra da parte dell'auto.