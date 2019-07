Carico da oltre 9 tonnellate rovina addosso ad una macchina, illesi gli automobilisti

Alle ore 10 di oggi 22 luglio 2019, la prima squadra della sede centrale del comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste, è intervenuta in viale Campi Elisi per un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato e un'autovettura. Il mezzo pesante ha perso il carico di poco meno di 10 tonnellate che ha colpito la macchina che stava transitando in quel momento.

Gli automobilisti a bordo della vettura sono rimasti illesi. I Vigli del fuoco sono ancora sul posto per mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente stradale. Sul posto è accorsa anche la Polizia Locale del Comune di Trieste per i consueti rilievi. La notizia è in aggiornamento.