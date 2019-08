Scontro a Barcola tra una macchina e uno scooter, sul posto il 118

Questo pomeriggio poco dopo le 16.30 in viale Miramare si è verificato un incidente che ha interessato una macchina ed uno scooter. Sul luogo del sinistro sarebbe rimasto coinvolto anche un minorenne. A Barcola sono giunti i sanitari del 118 per sincerarsi delle condizioni delle persone coinvolte. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine giunte sul posto per i consueti rilievi.

La notizia è in aggiornamento.