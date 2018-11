Violento schianto in strada Nuova per Opicina: due anziane gravi

Un violento schianto otra due auto in strada Nuova per Opicina alle 12:45 ha causato quattro feriti di cui due in gravi condizioni. Alle 12.45, poco dopo l'incrocio con salita di Conconello in discesa, una Lancia Y guidata una donna del 93 (iniziali C.M.) ha perso il controllo e ha iniziato a girare su se stessa, per poi invadere la corsia opposta e collidere rovinosamente contro una Opel Corsa. Alla guida di quest'ultima una donna di 60 anni con iniziali S.A., che trasportava due passeggere, entrambe ferite in modo serio. La più grave, con iniziali M.A., di 82 anni, è in prognosi riservata e così l'altra passeggera, S.G., ottantunenne. Ferite, ma non pare in modo grave, anche le conducenti, e le vetture hanno riportato danni ingentissimi. Sul posto la Polizia locale, i vigili del fuoco e il 118.