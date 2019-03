Volo di 6 metri dal terrazzo mentre monta una tenda, in rianimazione 61enne

Un signore di 61 anni, Nino Giustolisi ieri pomeriggio era intento a montare una tenda su un terrazzo di una palazzina di due piani a Opicina. Da qui, come riferisce la Rai, "è precipitato da un'altezza di sei metri". Sul posto immediatamente i sanitari del 118 che l'hanno trasportato in condizioni gravi, e la Polizia di Stato. Le ragioni sarebbero ancora da ricostruire. Sempre come riferisce il servizio pubblico, "l'uomo ha riportato lesioni serie".

Prognosi riservata

Questa mattina in ultimo è arrivata la nota dell'ASUITS che afferma "in merito all’incidente avvenuto in Strada Nuova per Opicina ad un uomo caduto dal secondo piano di una casa, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste informa che l’uomo è stato operato in Neurochirurgia e trasferito in rianimazione con prognosi riservata". La Rai infine riporta il fatto che "a indagare sull'accaduto è anche l'Ispettorato del lavoro che deve verificare la regolarità dell'intervento e della posizione dell'uomo".