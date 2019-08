Incidente in ex GVT: padre e figlia in ospedale

Incidente intorno alle 18:00 di oggi, 15 agosto. L'impatto è avvenuto sulla SS 202 (ex G.V.T.) all'altezza del centro commerciale Torri d'Europa. Coinvolte un'auto e una moto. Feriti i due occupanti della moto, tra cui un minore, presi in cura dal personale sanitario del 118 e trasportati in pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell' area del sinistro e dei mezzi incidentati.

Le cause sono ancora da accertare. Sul posto anche il personale della Polizia Locale.