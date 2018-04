Incidente taxi-scooter in via San Michele: donna trasportata a Cattinara

Incidente questa mattina alle 8.20 in via San Michele all'altezza del numero civico 23. Tre i mezzi coinvolti, un taxi Fiat stilo condotto da un uomo del '55, L.G. le iniziali, una Piaggio vespa condotta da una donna di quarantadue anni, iniziali F.E. e uno scooter Yamaha condotto da un minorenne. Il taxi stava percorrendo la via in salita mentre i due motocicli scendevano; la dinamica ancora al vaglio delle forze del'ordine.

La donna è finita a terra, riportando un trauma agli arti inferiori; feriti lievi anche gli altri conducenti.

Inviata sul posto un'ambulanza in codice giallo, vigili del fuoco, carabinieri e carro attrezzi.

Dopo la valutazione la paziente è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara.

La strada è rimasta chiusa per circa un'ora per effettuare la pulizia.