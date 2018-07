Tre operai feriti sui binari a Montebello

Alle ore 9.40 circa di oggi, 26 luglio 2918, la prima squadra l'autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale del comando provinciale vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti sulla linea ferroviaria Campo Marzio - Opicina nei pressi di Montebello per un incidente ferroviario.

Durante dei lavori sulla linea ferroviaria due carrelli si sono scontrati, per cause ancora da accertare, causando il ferimento di 3 operai. I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118, i vigili del fuoco stanno operando per mettere in sicurezza i carrelli ferroviari e l'area interessata dal sinistro. Sul posto anche polizia di stato, polfer, azienda sanitaria e personale RFI.