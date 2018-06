Auto cade da un ponte in via Artemisio: donna ferita

+++Aggiornamento 14.32+++ via Artemisio riaperta al traffico

Incidente questa mattina in via Artemisio dove un'auto, una Peugeot bianca è caduta da un ponte sul lato del passeggero. L'automobilista, una donna, è rimasta incastrata all'interno della vettura fino all'arrivo dei soccorsi. Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna scendeva via Artemisio e,per cause imprecisate, ha perso il controllo ed è andata fuori strada precipitando sulle rotaie del treno.

Sul posto sono intervenuti Polizia locale, Polfer, Vigili del fuoco e 118.

La strada è attualmente chiusa al traffico veicolare in attesa della gru che recupererà il mezzo.

