Incidente in via Battisti: scooterista ferito e traffico in tilt (FOTO)

Un incidente si è appena verificato all'incrocio tra via Battisti e via Xydias, causando non pochi disagi al traffico. Coinvolti un automezzo della Edil Trieste e uno scooter nero, il cui giovane guidatore è rimasto ferito. Sul posto due ambulanze del 118 anche se è stato portato via solo il ragazzo, che non sembrerebbe in pericolo di vita. Danni lievi alla parte posteriore del rimorchio, più ingenti allo scooter. Sul posto anche due auto della Polizia locale per rilievi e viabilità. Notizia in aggiornamento.

