Schianto moto - furgone in via Brigata Casale: un ferito (FOTO)

Schianto frontale tra un furgone e una moto in Via Brigata Casale angolo Via Costalunga. È successo alle ore 14.10 di oggi, 25 marzo 2019, l'incidente ha reso necessario l'intervento dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, che hanno trovato il personale sanitario del 118 nell'intento di soccorrere il motociclista. L'uomo, sulla cinquantina, avrebbe riportato una frattura alla gamba ma non sarebbe in pericolo di vita. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area del sinistro e i mezzi coinvolti.

