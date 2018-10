Incidente auto-scooter a San Giacomo, soccorso scooterista sul posto

Sinistro avvenuto questo pomeriggio all'incrocio tra via Caprin e via del Molino a Vento. La causa dell'impatto tra uno scooter e una macchina sarebbe da ricondursi ad una mancata precedenza. Dalle prime indiscrezioni la persona coinvolta nell'incidente e alla guida dello scooter, sarebbe stata soccorsa sul posto grazie all'intervento del Moto Soccorso. Dopo aver bloccato il traffico, le forze dell'ordine hanno ripristinato la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Sul posto Polizia Locale e Moto Soccorso.