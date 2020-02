Incidente in via Carnaro: tre auto coinvolte, due feriti (VIDEO)

Incidente in via Carnaro all'incrocio con via Brigata Casale nella mattinata di oggi: la prima partenza dei Vigili del fuoco di Trieste è intervenuta per un incidente stradale con tre automezzi coinvolti.

Due persone, ferite non gravemente, sono state trasportate all'ospedale di Cattinara dal personale sanitario del 118, gli occupanti di una delle auto, una Nissan Micra, sono invece rimasti incolumi.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area.

