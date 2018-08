Incidente in via Flavia, feriti due bambini (foto)

Una automobile poco dopo le 13 si è ribaltata in via Flavia all'altezza del concessionario Bmw. I quattro passeggeri sono usciti autonomamente dalla macchina. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale, due ambulanze e un'automedica. Le cause del sinistro sono ancora da accertare.

Delle quattro persone coinvolte due sono bambini (portati presso il Pronto Soccorso del Burlo, mentre gli altri due adulti a Cattinara, sempre in codice giallo).

Gallery