Una macchina e l'autobus 22 si scontrano, due feriti

Incidente questa mattina intorno alle 8.45 tra un autobus della Trieste Trasporti e una Fiat 500 condotta da una donna di 80 anni all'incrocio tra via Koch e via Forlanini. Dalle prime indiscrezioni sembra che l'automobile non si sia fermata allo stop e abbia centrato l'autobus numero 22, a bordo del quale sono rimaste ferite lievemente due persone, un uomo e una donna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il motosoccorso e la Polizia Locale.

