Incidente piazza Goldoni, la campagna di Medau (FDI): "Non passate col rosso"

“Il rosso si rispetta, a casa c'è qualcuno che ti aspetta”. Dopo l'ultimo dei diversi incidenti all'incrocio tra via Mazzini e piazza Goldoni parte la campagna di sensibilizzazione di Marcelo Medau, consigliere in VI circoscrizione. Come riporta un servizio di Telequattro l'esponente di Fratelli d'Italia si è infatti improvvisato “vigile urbano”, rimproverando e distribuendo volantini a chi attraversa la strada con il rosso, comportamento che ha causato, proprio in quel punto, investimenti anche mortali.

“Ho stampato 2500 volantini e dovrò stamparne ancora – ha dichiarato Medau -, finora ne ho distribuiti 600. Alcuni si scusano e dicono di non aver visto il segnale. C'è già una mozione di Fratelli d'Italia, passata in VI commissione, per spostare le strisce qualche metro più avanti e mettere delle catenelle. Secondo noi è l'unica soluzione per salvare delle vite e salvaguardare i conducenti degli autobus, che rischiano il loro lavoro e la loro patente”.