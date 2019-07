Incidente auto-scooter in via Milano: scooterista all'ospedale

Incidente in via Milano oggi, 9 luglio. E' successo all'incrocio con via Trento intorno alle 17:00, quando una Toyota Yaris bianca ha centrato uno scooter.

A seguito dell'impatto, lo scooterista ha riportato diverse contusioni ed è stato portato al pronto soccorso di Cattinara dagli operatori del 118.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi. La via è stata chiusa al traffico da corso Cavour per circa 45 minuti.

Gallery