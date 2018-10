Si schianta a tutta velocità contro una macchina in sosta

Si sarebbe schiantato da solo il conducente alla guida di un'autovettura rossa che poco prima delle 8 in via Muggia nel comune di San Dorligo della Valle/Dolina, ha visto finire la sua automobile contro una macchina nera. Dalla foto inviataci dalla nostra lettrice, si vede come l'autovettura regolarmente posteggiata sia stata "sbalzata" indietro per poi finire sul muro di cinta di uno stabilimento. L'incidente è avvenuto vicino agli stabilimenti della Bon Bon e della Toyota.

"Il boato è stato talmente forte che mi ha svegliato" ha commentato la nostra lettrice, che ringraziamo per le preziose informazioni. Sul posto Vigili del Fuoco e Sanitari del 118. Potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno improvviso, o di un malore. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine.

***notizia in aggiornamento***