Schianto in via San Giorgio, due persone a Cattinara

Una mancata precedenza tra via Cadorna e via San Giorgio ha causato un brutto incidente tra un'autovettura e un furgoncino questa mattina intorno alle 10. Due persone sono state trasportate a Cattinara dai sanitari del 118 accorsi sul luogo del sinistro. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.

Via San Giorgio è momentaneamente chiusa al traffico. La linea 30 risulta quindi deviata.