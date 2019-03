Tamponamento macchina-scooter, via Udine bloccata

Poco dopo le 11.30 in via Udine all'altezza del civico 29 si è verificato un incidente che ha coinvolto una macchina e uno scooter. Le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale, ma da prime indiscrezioni sembrerebbe che l'autovettura abbia tamponato uno scooter intento a far passare una persona sulle strisce pedonali. Sul posto anche i sanitari del 118.