Auto frena per far passare un pedone e uno scooterista finisce all'ospedale

Incidente stradale in viale Miramare. E' successo alle 15:30 di oggi, 14 giugno. Un'auto, giunta in prossimità dell'attraversamento pedonale all'altezza del civico 65, ha frenato per far passare un pedone. In quel frangente è arrivata un'altra auto che, fortunatamente, è riuscita a fermarsi in tempo. Subito dopo, le due autovetture sono state raggiunte da uno scooter che, non essendo riuscito a frenare in tempo, ha tamponato l'auto che lo precedeva.

Sul posto Polizia Locale e un'ambulanza che ha portato il conducente del mezzo a due ruote in ospedale. Il pedone è rimasto illesto