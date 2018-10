Invade la corsia opposta e va a sbattere contro un platano, conducente in ospedale

Perde il controllo della autovettura che stava guidando, invade la carreggiata opposta e va a sbattere contro un platano di viale Miramare. È successo circa un'ora fa all'altezza dell'entrata del Porto Vecchio. La macchina, un Opel di colore grigio secondo le prime indiscrezioni, stava viaggiando da Barcola verso centro città e improvvisamente ha invaso l'altra carreggiata andando a sbattere contro uno degli alberi che compongono tutto il lato della strada.

La dinamica ancora da accertare

La macchina avrebbe sbandato sul fianco e i vetri della stessa sono andati in frantumi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, la Polizia Locale, il 118 (ambulanza e automedica) e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre la donna rimasta intrappolata nell'abitacolo. Da una prima ricostruzione, alcuni cittadini si sarebbero fermati per primi e avrebbero prestato i primi soccorsi aspettando l'arrivo dei sanitari. La signora è stata trasportata in ospedale a Cattinara in codice giallo bordo dell'ambulanza del 118. Ancora da accertare le sue condizioni come pure in fase di accertamento sono le cause dell'incidente.

Traffico rallentato in entrambi i sensi di marcia che la Polizia Locale ha controllato.