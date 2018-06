Incidente avvenuto attorno alle 2 della scorsa notte in via San Giusto. Una volante della Polizia in servizio di presidio del territorio ha perso autonomamente il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro.

Fortunatamente entrambi gli agenti ne sono usciti illesi e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Sul posto sono interventi 118 e Vigili del Fuoco.