Punto sbatte sui paletti davanti alla Banca d'Italia

Una Fiat di colore rosso è andata a sbattere contro i paletti che delimitano il marciapiede di fronte alla sede della Banca d'Italia a Trieste in corso Cavour. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di questa mattina e avrebbe coinvolto anche un altro mezzo, fermatosi poco distante. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi. Il traffico ha subito inizialmente dei rallentamenti, per poi riprendere a scorrere regolarmente.

La macchina rovinata sui paletti è stata portata via dalla carroattrezzi giunto sul posto. Da una prima ricostruzione sembra non ci siano feriti.