Tamponamento tra motrici in autostrada

Incidente questa mattina subito dopo lo svincolo di Prosecco e prima del ponte della linea ferroviaria di Aurisina tra due camion. A giudicare dalla fotografia una delle motrici avrebbe perso un pezzo del paraurti anteriore, presumibilmente andando a sbattere contro un'altra motrice che nella foto si nota ad una distanza di circa una trentina di metri. Le cause del sinistro e la dinamica dell'incidente sono ancora da accertare. Il traffico non ha subito grandi rallentamenti, solamente per curiosi.