Autovie: un incidente tra Villesse e Palmanova, traffico intenso su A4

Mattinata difficile per la viabilità in alcuni punti dell’autostrada A4 Venezia – Trieste, a causa dell’accumulo di camion in transito. Basti pensare che da inizio anno la media giornaliera del flusso dei mezzi pesanti è in costante aumento: a ottobre + 5,44% (38 mila 673) rispetto allo stesso mese del 2017 (36 mila 676) e in particolare si registra un incremento dei camion a 5 assi (autoarticolato formato dalla motrice più semirimorchio con una portata massima di 44 tonnellate) del 7,9%.

Traffico intenso

Il traffico, già molto intenso fin dalle prime ore del mattino, risultava inizialmente congestionato fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Successivamente gli incolonnamenti hanno interessato il tratto fra Palmanova e Latisana sempre verso Venezia e hanno raggiunto anche gli otto chilometri di coda fra Villesse e Palmanova, verso le 10, a causa di un incidente (ora la situazione è tornata alla normalità con code a tratti). Un’auto ha tamponato una bisarca ed è fuoriuscita dalla carreggiata: immediati i soccorsi al conducente della vettura (ferito lievemente). Sul posto sono intervenuti gli ausiliari alla viabilità di Autovie Venete, il 115, il 118 e i soccorsi meccanici.

Lavori in corso

Si ricorda che la viabilità autostradale sta subendo in questi giorni alcune modifiche (oltre alla terza corsia) a causa di lavori in corso. Dopo il cantiere per il rifacimento della segnaletica orizzontale che ha interessato nella notte tra sabato e domenica il tratto tra il nodo di Palmanova e Latisana, lungo la A34 sono iniziati gli interventi di risanamento della pavimentazione che si concluderanno alle ore 24,00 di sabato 24 novembre. In questo arco di tempo, dunque, chi da Gorizia è diretto a Villesse dovrà prendere l’autostrada a Farra. Per lo stesso motivo dalle ore 01,00 di martedì 20 novembre alle ore 24,00 di sabato 24 novembre verrà chiusa anche la rampa di uscita di Gradisca d’Isonzo in direzione Gorizia. Quindi chi proviene dalla A4 ed è diretto a Gradisca dovrà uscire a Villesse.