Ancora incidenti in città: scontro tra auto in piazza Foraggi e tamponamento in Strada per Basovizza

Altri due incidenti questa mattina a Trieste, dopo quello sulla sopraelevata che ha mandato il traffico in tilt.

Scontro tra 2 auto verso le ore 8.50 in piazza Foraggi. Sul posto sono intervenuti subito un'ambulanza e la polizia di stato. Un ferito lieve è stato poi trasportato all'ospedale di Cattinara. Non sono ancora note le dinamiche dell'incidente.

Terzo incidente infine verso le 9.20, un tamponamento in Strada per Basovizza. Intervenuti sul posto un'ambulanza, vigili del fuoco e polizia di stato. Un ferito è stato trattato direttamente sul posto.