Trieste incontra la città-porto cinese di Shenzhen

Importanti prospettive di collaborazione e, soprattutto, una grande volontà di realizzarle, si sono delineate ieri in Municipio in un incontro tra un'ampia delegazione della città- porto cinese di Shenzhen, guidata dal Vicesindaco Ai Xuefeng, e il Sindaco Roberto Dipiazza, affiancato per l'occasione dagli Assessori alle Attività Economiche, teatri ed ESOF 2020 Serena Tonel, all'Urbanistica e Ambiente Luisa Polli con il Direttore del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità Giulio Bernetti e dal Presidente del Consiglio Comunale Francesco Di Paola Panteca.

Nel corso di un approfondito, lungo colloquio il Sindaco Dipiazza ha illustrato agli ospiti asiatici le principali e più attuali caratteristiche dell'”aspetto” geo-economico e politico del territorio di Trieste, a cominciare dalle attività portuali in crescita, decisamente rafforzate dal potenziamento dei collegamenti ferroviari e favorite dalla profondità dei nostri fondali, e “puntando molto – ha detto Dipiazza – sugli ulteriori incrementi che deriveranno proprio dallo sviluppo della Nuova Via della Seta con la Cina, se riusciremo a organizzarla efficacemente”; non trascurando poi i settori crocieristico e turistico anch'essi in espansione, nonché le nostre eccellenze nella ricerca scientifica.

Dopo il Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica Luisa Polli ha ragguagliato gli amministratori del “Governo Municipale” di Shenzhen in particolare sulle opportunità offerte dal regime di Zona Franca internazionale vigente nell'area triestina nonché sulle collaborazioni già in essere con altre città portuali nel quadro del Progetto europeo “Portis” al quale peraltro anche la cinese Ningbo partecipa in qualità di membro osservatore. L'Assessore alle Attività Economiche ed ESOF 2020 Serena Tonel ha invece illustrato gli sforzi in atto a Trieste per ancor maggiori “investimenti” nei settori della logistica, della ricerca scientifica, dello “hi-tech” e dell'innovazione in generale, ricordando il prossimo grande appuntamento con il Salone scientifico internazionale di ESOF 2020.

Il capo delegazione di Shenzhen, il Vicesindaco Ai Xuefeng, ha dal canto suo evidenziato le principali caratteristiche di una metropoli costiera che conta quasi 20 milioni di abitanti, situata alla foce del Fiume delle Perle e immediatamente confinante con la sottostante Hong Kong, città anch'essa portuale, dove sono attualmente in corso – ha detto - ulteriori grandi costruzioni di strutture marittimo-portuali, ma anche fortemente dedita sia alla logistica che alla crocieristica e al turismo (essendo caratterizzata pure da ampie e belle spiagge, n.d.r.).

E proprio in tal senso, lo scopo della visita a Trieste è stato quello – ha spiegato il Vicesindaco Xuefeng – di un incontro fra città al fine di stabilire nuove relazioni economiche e commerciali ma anche scientifiche e tecnologiche – particolarmente nel settore dell'“hi tech” -, nonché turistiche e culturali. A tal fine è “scattato” pure un invito al Sindaco Dipiazza a recarsi in visita quanto prima a Shenzhen.

Intanto, dopo l'incontro in Municipio, gli ospiti cinesi hanno compiuto un ampio giro conoscitivo dei diversi aspetti e realtà del nostro territorio, recandosi al Porto Vecchio e all'area del prossimo ESOF, incontrando anche rappresentanti dell'Autorità Portuale e della Regione FVG, e poi al Centro di Fisica Teorica, passando per una visita al Castello di Miramare, e ancora, a Padriciano, al Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB) e all'Area Science Park, con una tappa finale al Sincrotrone “Elettra”. Ovunque prefigurando una serie di significativi prossimi sviluppi di rapporti e interscambi reciproci.