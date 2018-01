Gorizia, al Kulturni Dom l'incontro “Giovani, sport e alimentazione” con grandi ospiti

Nasce da una collaborazione tra Coop Alleanza 3.0 e CONI comitato Friuli Venezia Giulia, l’incontro “Giovani, sport e alimentazione” che si terrà lunedì 29 gennaio alle ore 17.45 al Kulturni Dom di Gorizia. Il tema della serata è la corretta alimentazione, in particolare per chi fa sport, presentata ai ragazzi e alle loro famiglie grazie alla testimonianza di protagonisti del mondo sportivo.

Le stelle dello sport coinvolte - il calciatore Antonìn Barak dell’Udinese Calcio e della Nazionale Ceca, il campione mondiale indoor Paolo Camossi ora allenatore nazionale italiana atletica leggera, l’ex tecnico e manager di sci Andrea Massi, il vicecampione olimpico e campione europeo di Michele Mian, il pugile Francesco Santacroce e l’ex calciatore e grande allenatore Edy Reja - dialogheranno con la docente Elisabetta Pontello, con il nefrologo e presidente dell’Atletica Gorizia Maurizio Pecorari e con il Presidente del CR Coni FVG Giorgio Brandolin. Le diete praticate, gli stili alimentari degli sportivi, così come le diversità alimentari esistenti fra le varie discipline, saranno al centro della serata.

L’attenzione alla corretta alimentazione e all’adozione di stili di vita sani è uno dei temi centrali dell’attività di educazione al consumo consapevole di Coop Alleanza 3.0 (promossa da oltre 30 anni e ribadita anche nel recente progetto Vivismart o con varie iniziative locali). La Cooperativa realizza percorsi rivolti agli insegnanti, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e alle famiglie con l'obiettivo di promuovere una visione ragionata e critica del mondo dei consumi. Lo scorso anno a Gorizia, sono state coinvolte 62 classi, mentre nell’intera provincia il totale sale a 100 classi, con la partecipazione di più di 1.600 alunni. L’obiettivo per Coop è la diffusione di una comunicazione sui corretti stili di vita e la definizione di una riflessione per adottare corrette abitudini alimentari e personali. I dati del Ministero della Salute, infatti, mettono in luce la persistenza nel nostro paese di modelli alimentari non corretti e ci confermano ai primi posti in Europa per l’incidenza di sovrappeso e obesità infantile. Avere una vita attiva, che eviti quanto più possibile di trascorrere troppe ore in attività sedentarie e praticare uno sport, rappresenta la maniera più semplice, economica e piacevole per stare bene in salute e divertirsi.

L’impegno verso i temi della sana alimentazione è centrale per il CR Coni FVG: per questo da anni promuove Movimento in 3S – Promozione della Salute nelle Scuole attraverso lo Sport. Il progetto, attivo nelle scuole primarie della Regione Friuli Venezia Giulia e che coinvolge tutti gli Istituto Comprensivi della regione, si è articolato in lezioni di educazione motoria tenute da esperti, formati nell’introduzione trasversale di concetti inerenti i sani stili di vita nei programmi curriculari scolastici e nella partecipazione diretta delle famiglie a incontri di informazione sul tema. Sono stati raccolti ed elaborati indicatori di valutazione fisici e motori e comparati dall’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofalo di Trieste e dall’Università degli Studi di Udine – Corso di Laurea in Scienze Motorie. L’analisi dei dati ha permesso di tracciare un profilo preciso dello stato di salute della popolazione pediatrica della regione.

Al termine dell’incontro gli studenti dell’ISIS Pertini, Servizi per l'enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, ancora una volta partner delle iniziative di Coop Alleanza 3.0, offriranno ai presenti un rinfresco utilizzando i prodotti a marchio Coop.