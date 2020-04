Indagata per omicidio colposo la titolare de "La Primula"

La Procura di Trieste ha iscritto nel registro degli indagati Patrizia Malusà, la legale rappresentante della casa di riposo "La Primula". La donna, come riportato dal Tgr Rai Fvg, è sotto inchiesta per omicidio colposo. La casa di riposo di via Molino a Vento risulta ora chiusa dai Nas ma, ricordiamo, tutti i 36 ospiti della struttura erano risultati positivi al virus, che si è diffuso non solo tra gli operatori sanitari, ma anche nello stesso edificio. Tra i morti con coronavirus, infatti, un uomo, malato oncologico, che abitava nel palazzo.

