Trasporto pubblico locale: da lunedì l'indagine di customer satisfaction sui servizi

Partirà lunedì 12 marzo la diciottesima edizione dell’indagine demoscopica per la rilevazione dei livelli di soddisfazione per i servizi di trasporto pubblico locale a Trieste. Promossa e commissionata da Trieste Trasporti, l’indagine sarà condotta dalle società specializzate Gap di Trieste e Troisi Ricerche di Bari. Saranno realizzate alcune migliaia di interviste sia telefoniche e sia alle principali fermate degli autobus, sull’intero territorio provinciale.

L’attività, che durerà due settimane circa, prenderà in esame diversi aspetti relativi ai servizi di Trieste Trasporti, come l’affidabilità, la pulizia dei mezzi, l’accessibilità, l’innovazione, la cortesia del personale. L’analisi dei dati raccolti consentirà a Trieste Trasporti di valutare il gradimento, la percezione e le aspettative dei clienti e di quelli potenziali, al fine di intraprendere azioni e cambiamenti coerenti con le esigenze del territorio nell’ottica di un progressivo miglioramento della qualità e dell’efficienza dei processi. I risultati dell’indagine saranno pubblicati entro l’estate. Trieste Trasporti ringrazia fin d’ora tutte le persone che, rispondendo alle domande degli intervistatori, accetteranno di dare il proprio contributo. Per informazioni, chiarimenti o segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800.016675 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica urp@triestetrasporti.it.