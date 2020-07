Italia e India insieme nella lotta al Covid-19: esperienze a confronto, attività e prospettive

Il Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il tramite dell'Ambasciatore in India, Vincenzo De Luca e l'Ambasciatrice indiana in Italia, Reenat Sandhu presentano, nella giornata di martedì 14 luglio, il Webinar sulla Cooperazione strategica bilaterale e le opportunità di finanziamento per la lotta al COVID-19.

Le sessioni sono state definite e articolate dai due coordinatori scientifici dell’evento, Lawrence Banks, Direttore Generale dell'ICGEB, e Neelima Mishra, del Consiglio Scientifico di Ricerca e Ingegneristica del Governo Indiano. Il webinar riunirà prominenti scienziati e decisori politici italiani ed indiani per esplorare le prospettive dei due paesi e le opportunità di ricerca congiunta nella lotta alla pandemia COVID-19. Il format dell’evento prevede interventi in “pairing scheme”, su ciascun tema sono previsti quindi dei dialoghi bilaterali tra un rappresentante italiano e uno indiano che si confronteranno sulle esperienze, le attività e le prospettive nella battaglia contro il COVID-19.

Nel presentare l'iniziativa, Lawrence Banks afferma: “Nelle scoperte scientifiche uno degli elementi chiave è la capacità di essere flessibili ed aperti: non c’è niente di più vero nell'attuale crisi COVID‑19. Ritengo davvero straordinario che una ampia parte della comunità scientifica - la maggioranza della quale probabilmente non aveva mai sentito parlare dei coronavirus a gennaio, a marzo / aprile - sia stata in grado di ri-dirigere le proprie attività scientifiche per cercare di fornire delle soluzioni alla lotta alla pandemia. Penso che ciò che ascolteremo in questo webinar mostrerà alcuni dei migliori sforzi scientifici in tale ambito e contribuirà, grazie al coinvolgimento di scienziati in India e in Italia, a rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione. Il meglio della scienza è interdisciplinare - ed è esattamente ciò che presenteremo.”

Le sessioni

La prima sessione si concentrerà sulla fase acuta della pandemia di Covid19. Alberto Mantovani, direttore scientifico della "Humanitas Research Hospital" discuterà le risposte immunitarie e le prospettive di vaccinazione con Navin Khanna, capogruppo dell'ICGEB di Nuova Delhi. Alessandro Marcello dell’ICGEB Trieste dialogherà con Milan Surjit, dell’Istituto di Scienza e Tecnologia per la Salute Traslazionale THSTI, Haryana, sul riposizionamento di farmaci già in commercio il cosiddetto “drug repurposing”, e Marco Confalonieri dell’Università di Trieste, si confronterà con Sonu Gandhi, del NIAB (National Institute of Animal Biotechnology) di Hyderabad sulla gestione dell'insufficienza respiratoria acuta - ARDS nei pazienti Covid19.

La sessione successiva accoppierà scienziati italiani della Scuola Superiore di Studi Avanzati – SISSA di Trieste, dell’Instituto Nazionale di Genetica Molecolare - INGM e Human Technopole di Milano, ed i colleghi del Dipartimento indiano di ricerca scientifica e industriale (CSIR), che si confronteranno sulle sfide future, le previsioni a lungo termine, le evoluzioni nelle dinamiche e nella sorveglianza del COVID-19, la ricerca di base per le terapie e la prevenzione e la genetica per l'esito della malattia Parteciperanno inoltre all’evento il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Governo Indiano, rappresentato dal Segretario, Ashutosh Sharma ed il Segretario del Consiglio di ricerca scientifica e ingegneristica dell'India – SERB, Sandeep Verma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il link

Link per collegarsi al webinar: https://nic.webex.com/nic/j.php?MTID=m2a21f4c7fdd1804dff4e0e9afb8bb760