Va in gita a Prosecco e muore d'infarto a 64 anni

Una donna di 64 anni è stata stroncata da un infarto nei pressi del Monastero di San Cipriano. E' successo intorno alle 15:30 di oggi, 23 febbraio. La 64enne si trovava a Prosecco con la comunità psichiatrica di Selz, di cui faceva parte, per una gita. Giunta nei pressi del Monastero, ha avuto un malore e si è accasciata a terra. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118 che si trovavano nelle vicinanze per un altro intervento, non c'è stato nulla da fare.