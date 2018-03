Malore all'Ipercoop di Muggia, uomo trasportato in codice rosso a Cattinara

È successo oggi, alle 13.15 a Muggia, all'Ipercoop di Via Flavia di Stramare.

Un dipendente della Coop, un uomo D.F. di 46 anni, è stato trovato dai colleghi a terra incosciente, cianotico, in arresto cardiorespiratorio.

L'uomo è stato salvato dalla centrale del 112\Sores che ha guidato i presenti sul posto dando loro indicazioni per effettuare il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica.

Il paziente è stato rianimato e defibrillato più volte e, dopo aver ripreso il ritmo cardiaco, è stato portato in codice rosso in Emodinamica Ospedale di Cattinara per infarto miocardico.