Infermiere dell'anno 2018: al via il concorso promosso dall'Opi

Riparte per la sua 5^ edizione il Premio "Infermiere dell'anno" promosso da OPI, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste e dedicato alla collega Valentina Sossi, scomparsa prematuramente nell’agosto 2013. Un’iniziativa premiata sempre dall’entusiasmo e dalla simpatia dei cittadini che ogni anno concorrono con la loro preferenza, e contribuiscono alla veicolazione dei contenuti di professionalità e umanità che il concorso si propone di promuovere, in riferimento al ruolo dell’infermiere. Attraverso il riconoscimento, infatti, si valorizzano le qualità degli infermieri iscritti all’Ordine OPI Trieste, individuati fra le segnalazioni pervenute da parte della cittadinanza sulla base della loro competenza e professionalità, unite all’umanità e alla capacità di empatia con il paziente, doti caratterizzanti del “take care” infermieristico.

Le segnalazioni potranno pervenire in Collegio a partire entro il 10 luglio 2018, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.ipasvitrieste.it. Una commissione dedicata selezionerà il vincitore in base al numero e soprattutto alla qualità delle segnalazioni pervenute. Il vincitore sarà premiato dal Presidente del Collegio OPI della Provincia di Trieste, Flavio Paoletti, in occasione dell’evento annuale di solidarietà che il Collegio stesso organizza per i propri iscritti e per i cittadini di Trieste: l’appuntamento quest’anno è fissato per venerdì 20 luglio. Nel corso della stessa serata sarà annunciata l’associazione vincitrice del progetto “OPI per Trieste” 2018.

«Sono 2mila circa gli infermieri iscritti all’Ordine OPI nell’area di Trieste – ricorda il presidente, Flavio Paoletti - Da tempo siamo impegnati in un percorso di dialogo con i cittadini, per restituire in modo trasparente l’evoluzione della professione infermieristica che ogni giorno cerca nuove risposte ai bisogni emergenti sanitari e sociali della popolazione. Il Premio Sossi nasce da questo presupposto: coltivare il dialogo con la città nel segno della salute e del rapporto che gli infermieri sanno instaurare con le persone prese in carico. Così come alla città è dedicato il nostro progetto annuale di solidarietà, che premia l’associazione meritevole di un sostegno per le sue iniziative: annunceremo il 20 luglio anche il vincitore di “OPI per Trieste” 2018».