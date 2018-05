Infermiere di 31 anni muore nel sonno: cordoglio e raccolta firme dei colleghi

Si chiamava Antonio Mollura e aveva 31 anni. «Sembra godesse di ottima salute però è morto nel sonno come il difensore della Fiorentina Davide Astori. Per lui non ci saranno il lutto cittadino nè i funerali solenni. Tuttavia per me è da onorare come un caduto sul lavoro». A scriverlo è Federica Comar, rappresentante di Fratelli d'Italia e infermiera presso l'azienda sanitaria (Asuits) come appunto il giovane infermiere deceduto.

Oltre ad associarsi al cordoglio dei moltissimi colleghi sui social, Comar spiega che «noi del rsa San Giusto ci siamo messi il contapassi e abbiamo scoperto con grande sorpresa che maciniamo tutti più di 4 km al giorno. E questo solo nell'ambito lavorativo. Infermieri, medici e oss, nessuno di noi scende sotto questa media - continua Comar -. E siamo in una Struttura chiusa. Penso ai colleghi che offrono assistenza sul territorio, con lo zaino in spalla per sette ore e dodici a fare su e giù le scale di palazzi che spesso nn hanno nemmeno l'ascensore. A volte senza auto di servizio, in giro per Trieste a piedi o in bus. La Medicina del Lavoro controlla ogni due anni i nostri valori ematochimici di base e un poco anche l'assetto osteoarticolare. Solo che ad oggi noi sosteniamo un allenamento quotidiano che nemmeno il centravanti della Triestina o dell'Alma - aggiunge Federica Comar -. E la nostra età media è stata calcolata recentemente sui 53 anni».

«Da lunedì prossimo girerò con una raccolta di firme affinchè la Medicina del Lavoro ci sottoponga alle prove da sforzo riservate agli atleti agonisti - conclude l'infermiera - perchè, certo che la sfiga esiste e sicuramente il collega Antonio ( 31 ann i) ne è stato la vittima, però non si può nemmeno ignorare che alla sfiga, se continuiamo così, stiamo mettendo il tappeto rosso, rosso del sangue di chi lavora onestamente e con passione, aggiungo».

Tornando alla morte del giovane Antonio Mollura, colleghi, parenti e amici potranno salutarlo per l'ultima volta venerdì 4 maggio dalle 10.20 presso l'obitorio comunale di via Costalunga 105.