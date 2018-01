Influenza: due persone ricoverate in coma a Udine, atteso il picco tra una settimana

L'influenza del 2018 non ha ancora raggiunto il picco, previsto tra una settimana, ma si è già manifestata violentemente. La nostra regione non è tra le più colpite ma si attende appunto il momento di maggior diffusione per valutare, e nel frattempo i medici ribadiscono che non è troppo tardi per vaccinarsi ed evitare serie complicazioni.

Sono quattro, al momento, i casi gravi di influenza registrati all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, di questi, due sono pazienti immunodepressi e altri due sono persone di mezza età, rispettivamente di 47 e 49 anni, che si trovano ricoverati all'ospedale in coma, con influenza di tipo B come causa accertata. Uno dei due, affetto da diabete, si trova ancorain serie condizioni ma in leggero miglioramento (come riportato da Ansa). Un servizio del Tgr Fvg riferisce invece che le farmacie segnalano un aumento dell'affluenza, specialmente di persone con disturbi gastro-intestinali.