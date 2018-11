Infortunio sul lavoro allo Scalo legnami: cade dal camion e perde i sensi

Infortunio sul lavoro allo Scalo legnami di via Svevo: l'autista di un camion è caduto dal mezzo ed è rimasto incosciente a terra, con trauma cranico. Inviata immediatamente l'ambulanza del 118 con automedica in codice rosso. Dopo le valutazioni sul posto, il personale sanitario ha trasportato il ferito a Cattinara in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri.