Infortunio in montagna: 49enne triestina soccorsa nel Bellunese

Un infortunio al piede durante un'escursione sulle Dolomiti, più precisamente sopra in Rifugio Fedare in val Fiorentina, nel Bellunese. Il soccorso alpino locale è intervenuto in soccorso di E.B. una donna 49enne originaria di Trieste e l'ha tratta in salvo. La signora è stata in breve raggiunta dai soccorritori, che l'hanno accompagnata alla macchina.

