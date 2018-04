Infortunio sul lavoro allo Scalo Legnami: operaio a Cattinara

Grave incidente sul lavoro oggi, mercoledì 18 aprile, all'interno dello Scalo Legnami: quindi, contrariamente alle prime informaizoni diffuse, l'infortunio non è avvenuto all'interno della Ferriera di Servola. Le dinamiche non sono chiare, ma il 118 ha reso noto un intervento allo stabilimento per soccorrere un operai che aveva subito la subamputazione dito del piede.

Il lavoratore, una volta stabilizzato sul posto (ossia il cantiere della Piattaforma logistica), è stato trasportato in codice giallo all'osepdale di Cattinara per le cure e accertamenti del caso.