Infortunio sul lavoro: il braccio si incastra in un macchinario, operaio all'ospedale

Un infortunio sul lavoro si è verificato stamattina alle 1.36 alla Sifra-Est, un'azienda sita in via Caboto che produce sacche e tubi destinati all'ambito sanitario. Un operaio, intento alla manutenzione di un macchinario, ha riportato fratture al braccio, rimasto incastrato nel macchinario stesso. Le cause sono in accertamento ma l'uomo non risulta in pericolo di vita ed è entrato in pronto soccorso a Cattinara in codice verde. Sul posto un'ambulanza, automedica, vigili del fuoco e Carabinieri.