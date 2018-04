Infortunio sul lavoro in via Valerio: un ferito all'ospedale

Infortunio sul lavoro nel centro specializzato in pneumatici Valenti Gomme in via Alfonso Valerio. È accaduto alle 17.15: un trauma alla mano con amputazione parziale del dito per il titolare, che dopo i primi soccorsi è stato portato al pronto soccorso di Cattinara per le cure necessarie. Oltre all'ambulanza del 118, sono intervenuti i Carabinieri.