Infortunio sul lavoro: operaio 19enne ferito a Domio

Un altro infortunio sul lavoro. Anche in questo caso la vittima è un ragazzo giovanissimo di 19 anni. Il fatto è successo questa mattina poco prima delle 12.00 a Domio San Dorligo della Valle, in via Ressel 2/6. L'operaio ha riportato un trauma alla mano a causa del nastro trasportatore. Immediato l'intervento del 118 che lo ha traportato prima al pronto soccorso di Cattinara e poi, con l'elicottero, a quello di Pordenone.