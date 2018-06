Grave infortunio sul lavoro a Ronchi: operaio schiacciato da un muletto

Grave infortunio sul lavoro questo pomeriggio poco prima delle 15 a Ronchi dei Legionari in via dell'industria 33: un giovane operaio di 34 anni è stato, a quanto sembra dalle prime notizie, schiacciato da un muletto.

Sono stati inviate l'automedica, un ambulanza e l'elisoccorso. Allertati i vigili del fuoco e la polizia di Stato.

La vittima ha ricevuto manovre avanzate di stabilizzazione ed è stato elitrasportato in codice rosso presso il PS di Udine.