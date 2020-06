Ultimo giorno di Vacanza, si infortuna in val Rosandra: turista tedesca a Cattinara

Una turista tedesca del 1991, nel suo ultimo giorno di vacanza, si è procurata una brutta distorsione alla caviglia in Val Rosandra. La donna si trovava assieme al suo ragazzo e la coppia è stata notata in difficoltà da un ciclista di passaggio sulla ciclabile, presso la quale, sotto la parete del settore di arrampicata denominato "la Bianca", la giovane si è infortunata. Speravano di riuscire a raggiungere autonomamente l'automobile parcheggiata a Bagnoli della Rosandra, ma lei è apparsa subito al ciclista in evidente difficoltà: è stato quest'ultimo a chiamare il Nue112. Sul posto sono intervenuti quattro tecnici della stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico che hanno raggiunto coppia a piedi, hanno bloccato l'arto e hanno trasportato la donna fino all'ambulanza del 118 parcheggiata poco distante dalla ciclabile al cosiddetto casello Hervati. La donna è stata portata a Cattinara. L'intervento si è svolto tra le 20 e le 21.30.

