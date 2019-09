Eccesso di velocità, ubriachezza, infrazioni: 6 patenti ritirate e 17 multe in un giorno

Sono 17 le violazioni riscontrate dalla Polizia Locale lo scorso sabato e 6 le patenti ritirate. Le pattuglie sono entrate in azione con due autovetture, un furgone e tre moto di supporto con telelaser, Targa System, pretest ed etilometro in alcune vie del centro. I controlli principalmente sono stati effettuati all’intersezione della via Salata con la via del Roncheto. Ricordiamo che il Targa System intercetta tutti i veicoli in transito verificando copertura assicurativa e revisione: la maggior parte di essi era in regola.

Le violazioni

Poco più di 40 i veicoli controllati, tra le 17 violazioni complessive ce ne sono state:

- 9 per velocità: la violazione più grave è stata commesso da un ragazzo neopatentato che ha superato il limite di oltre 60 km/h (la velocità registrata è stata di 121 chilometri orari sul limite di 50) a cui verranno decurtati tutti i 20 punti della patente.

- 4 per guida in stato di ebbrezza. Uno dei conducenti alla guida di un motoveicolo Honda ha tentato la fuga ma è stato raggiunto dagli operatori risultando positivo all’etilometro con un valore quattro volte superiore;

- 1 per passaggio con luce rossa del semaforo e mancato rispetto della segnaletica;

- 1 per mancanza temporanea di un documento di viaggio (patente, libretto o certificato assicurativo).

- 1 per divieto di circolazione.

L'appello della Polizia Locale

La Polizia Locale si appella nuovamente a tutti i proprietari dei veicoli, perché siano sempre in regola con la revisione e l'assicurazione: il rischio non sono tanto le multe pesanti quanto piuttosto mettersi sulla strada - conducenti passeggeri e pedoni - in tranquillità e, naturalmente, di rispettare i limiti di velocità in particolar modo nel centro abitato. Anche questa è Prevenzione: certificare legalmente che il veicolo sia in condizioni idonee alla circolazione e proteggere se stessi e gli altri dai possibili danni causati dal proprio mezzo in un incidente.