Iniziati i lavori in via Diaz: multa con rimozione per chi parcheggia in divieto

Sono iniziati , I lavori per il rifacimento della pavimentazione di via Diaz hanno avuto inizio oggi, lunedì 18 giugno. In seguito sarà ripristinata anche via Cadorna. Sarà eseguita la posa di "membrane elastomeriche" oltre al risanamento dei tratti più usurati, saranno ripulite le caditoie e al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Prevista (e già attuata più volte) la sanzione pecuniaria con eventuale rimozione per chi parcheggerà in divieto. Il tutto durerà una decina di giorni e il traffico privato verrà deviato lungo la viabilità adiacente. Invariato, invece, il percorso dei mezzi pubblici.