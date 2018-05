Inseguimento della Polizia slovena si conclude con lo schianto in Baiamonti (FOTO)

Scena da film d’azione in via Baiamonti questa sera, intorno alle 20 di sabato 19 maggio: un incidente avvenuto al solito incrocio con via Svevo si è rivelato qualcosa di ben più grave; infatti nel violento schianto è rimasta coinvolta una Peugeot con targa francese che era inseguita dalla Polizia slovena.

Subito dopo l’impatto gli occupanti del veicolo in fuga sono stati arrestati dagli agenti che li tenevano sotto tiro con la pistola d’ordinanza e subito dopo sul posto sono intervenuti in supporto anche gli agenti della Polizia italiana con la Guardia di Finanza, e i Vigili del fuoco e il 118 per prestare soccorso ai feriti.

Ancora non sono chiare le cause dell’inseguimento né l’entità della gravità dei reati commessi dai fuggitivi che poi sono stati caricati su un cellulare sloveno che li ha portati presso i propri uffici.