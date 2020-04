Inps: A Trieste quasi 10mila richieste per bonus 600 euro, oltre 6mila già pagate

A Treiste ci sono state 9.648 richieste per il bonus da 600 euro dell'Inps, 6.199 sono state messe in pagamento ieri. Comunica il dato l'Ansa. In tutta la regione sono state invece 67.991 le richieste nei giorni scorsi. Di queste, informa una nota dell'Istituto di previdenza, 43.719 sono state messe in pagamento da ieri, ovvero il 64,3% delle domande pervenute. Per altre 9.000 domande, pari al 13,4% del totale, fa sapere l'Inps, è in corso la verifica istruttoria per l'accertamento dell'Iban. Oltre a Trieste, nel dettaglio a Gorizia sono state presentate 7.092 richieste di bonus di cui già 4.479 messe in pagamento; a Pordenone le domande sono state 17.611 di cui 11.681 già liquidate. 33.640 le istanze presentate in provincia di Udine di cui già 21.360 liquidate.

